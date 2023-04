PF publica normas para policiais utilizarem as redes sociais

A Policia Federal (PF) publicou nesta quinta-feira (6) uma série de regras que diz como os integrantes da corporação devem se portar nas redes sociais. Elas começam a valer a partir de 1º de maio. As informações são do Metrópoles.

Com as novas regras, os policiais ficam proibidos de fake news e utilizar símbolos, armas, equipamentos, nome ou qualquer imagem relacionada a PF para obter vantagem comercial, financeira ou eleitoral.

Além disso, a corporação não admitirá que os policiais postem, compartilhem ou manifestem apoio a qualquer tipo de conteúdo que caracterize ou demonstre “tolerância a discurso discriminatório, de ódio ou que expresse preconceito de qualquer natureza”.

O conjunto de normas também determina que eles estão proibidos de divulgar informações sigilosas ou de uso interno e materiais apreendidos em diligências policiais.

Além disso, os policiais federais ficam proibidos de utilizar a conta de e-mail institucional durante o cadastro de conta pessoas em qualquer rede social, além de ficarem vetados de “expressar opinião pessoal como se fosse posição oficial da Polícia Federal”.

Todos os policiais federais têm um prazo de 90 dias para se adequar às exigências do ato normativo.

