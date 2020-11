PF realiza ação contra fraudes em licitações em Corumbá, prefeito e família são alvos

A Polícia Federal (PF) deflagou uma nova ação contra o desvio de dinheiro público na Prefeitura de Corumbá. Os agentes estão realizando buscas na casa do prefeito Marcelo Iunes, na casa de José Batista Aguillera Iunes, irmão do prefeito, Citolab Laboratório e na Boutique Ousadia onde ele é sócio. Na Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, da primeira dama Amanda Cristiane Balancieri Iunes.

O Laboratório Citolab, fica localizado na Rua 15 de Novembro, no Centro da cidade. Em junho, a Justiça determinou suspensão imediata de contrato, sem licitação, entre a prefeitura e a empresa.

A operação esta sendo acompanhada pela Controladoria-Geral da União (CGU). E muitos documentos foram levados pela PF, para serem analisados.

Em outubro, a PF fez duas operações que tiveram como alvos integrantes do governo de Iunes. No dia 6, a Operação Offset esteve na casa do secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos de Corumbá, o engenheiro Ricardo Ametlla, do ex-secretário municipal de Segurança Pública, Edson Panes de Oliveira Filhos.

Nove dias depois, a Operação Cornucópia 2 mirou esquema criminoso de R$ 60 milhões que consistia no aumento ilegal da folha de pagamento de servidores, com consequente aumento na margem para contratação de empréstimos consignados.

A ação se trata de investigação a respeito de contratações fraudulentas.





