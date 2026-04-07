PF realiza operação contra medicamentos clandestinos para emagrecimento com ações em MS

A Polícia Federal, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Heavy Pen, com o objetivo de combater a entrada irregular no país, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados ao emagrecimento.

A operação conta com ações em Mato Grosso do Sul e em outros estados brasileiros. Ao todo, estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e realizadas 24 ações de fiscalização nos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Santa Catarina.

Segundo as investigações, a ofensiva mira grupos suspeitos de atuar em toda a cadeia ilegal desses produtos, desde a importação fraudulenta até a distribuição e a comercialização irregular de substâncias de uso injetável.

Entre os principais alvos da operação estão medicamentos à base de substâncias como semaglutida e tirzepatida, amplamente utilizados em tratamentos para obesidade. Também estão sendo investigados produtos que utilizam retatrutida, substância que ainda não possui autorização para comercialização no Brasil.

Durante as diligências, equipes da Polícia Federal e da Anvisa também realizam fiscalizações em estabelecimentos, como laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas suspeitas de atuar à margem da regulação sanitária, produzindo, fracionando ou comercializando medicamentos sem registro ou de origem desconhecida.

De acordo com as autoridades, os materiais e informações coletados durante a operação irão subsidiar investigações em andamento. As condutas investigadas podem configurar crimes relacionados à falsificação e à comercialização irregular de medicamentos, além de contrabando, previstos na legislação brasileira.

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