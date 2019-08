PF realiza operação de combate à organizações de tráfico florestal

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Federal (PF), juntamente com o Ibama iniciou na quinta-feira (29/8),a Operação Ghostwood, com o intuito de acabar com a organização criminosa especializada na emissão de falsos Documentos de Origem Florestal (DOF), nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Sete Quedas e Umuarama/PR.

A investigação apurou a existência de uma associação criminosa voltada à emissão e recebimento de Documentos de Origem Florestal falsos. Em regra, a emissão dos DOF’s falsos tem como finalidade ludibriar a fiscalização e legalizar produtos de origem florestal adquiridos de forma ilegal.

Cerca de 5 equipes de Agentes Ambientais do Ibama e 5º policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão, 12 mandados de suspensão de atividade econômica e 12 mandados de interdição e lacração de estabelecimento, expedidos pela 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS.

A operação foi batizada de Ghostwood em razão do referido termo significar Madeira fantasma.

Será concedida entrevista coletiva, às 10h, no Auditório da Polícia Federal em Campo Grande, na rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho.

