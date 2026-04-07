PF realiza operação em Corumbá contra tráfico de cocaína proveniente da Bolívia

A Polícia Federal realiza em Corumbá, nesta terça-feira (7/4), a Operação Pater Finium, com o objetivo de combater o tráfico de cocaína proveniente da Bolívia para os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Durante a ação, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva no município de Corumbá. A investigação teve início a partir da prisão de um dos investigados, ocorrida em 2025, quando ele estava foragido na Bolívia.

Foram apreendidos valores em dinheiro, um aparelho celular e uma caminhonete. Todo o material será submetido à análise pericial, com o objetivo de identificar outros envolvidos na logística do tráfico de drogas na região.

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