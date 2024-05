PF recupera, em Londres, livro de 1823 furtado do Brasil em 2008

A Polícia Federal (PF) recuperou, nesta quarta-feira (1º), em Londres, no Reino Unido, um livro histórico, datado de 1823, que havia sido furtado em 2008 do museu Emílio Goeldi, em Belém (PA).

O livro “Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae”, uma coletânea sobre a fauna e a flora brasileiras autoria do alemão Johann Baptist von Spix, foi recuperado através de um esforço da PF e a Polícia Metropolitana de Londres, por intermédio de sua Unidade de Artes e Antiguidades. A corporação não detalhou como a obra foi recuperada.

Ele é um dos livros históricos que foi furtado em 2008 do museu paranaense. As investigações sobre o furto resultaram na denúncia, em 2011, de três servidores do museu por peculato culposo.

Além da obra recuperada hoje, outros dois livros furtados também foram recuperados. Em dezembro do ano passado, a PF, em ação de cooperação jurídica com a Argentina, recuperou o livro “Reise in Chile und auf dem Amazonstrome”.

Outra obra, “De India utriusque re naturali et medica”, de Guilherme Piso, também foi recuperada em Londres em março deste ano.

No dia 23 março, data em que se comemora o Dia do Livro, o museu informou que recuperou outra obra furtada, neste caso, o livro Delectus Florae et Faunae Brasiliensis", de Johann Christian Mikan.

