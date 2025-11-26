Menu
PF avança em investigação sobre morte de indígena em MS após apreensão de dispositivos

Ação é para aprofundar as investigações e esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar os possíveis responsáveis

26 novembro 2025 - 14h23Luiz Vinicius

A Polícia Federal segue investigando o assassinato do indígena Vicente Fernandes Vilhalva, no dia 16 de novembro deste ano, nas proximidades da aldeia Pyelito Kue, em Iguatemi.

Dessa forma, foi deflagrada a Operação Teko Porã, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão visando aprofundar as investigações e esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar todos os possíveis responsáveis.

Segundo a PF, em nota, a investigação permanece sob prioridade institucional, diante da gravidade do ocorrido e do impacto social gerado na comunidade.

No endereço relacionado aos investigados e ao cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos seis dispositivos eletrônicos, que serão encaminhados para perícia técnico-científica.

Paralelamente, uma equipe especializada da Polícia Federal realizou nova perícia em local de crime na região onde o corpo foi encontrado, empregando recursos tecnológicos para examinar vestígios e coletar elementos complementares que possam comprovar a trajetória dos atiradores, posicionamento das vítimas e circunstâncias do confronto.

