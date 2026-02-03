PF tenta coibir comercialização ilegal de remédios para emagrecimento na Capital

A entrada de medicamentos ilegais para emagrecimento têm sido alvo constante de fiscalização e dessa vez, a Polícia Federal decidiu montar uma operação, deflagrada nesta terça-feira, dia 3, em Campo Grande.

A 'Operação Emagrecimento Seguro' visa reprimir a comercialização de produtos farmacêuticos destinados ao controle de diabetes e ao emagrecimento.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital sul-mato-grossense, expedidos pela Justiça Federal.

Contudo, até o momento, o órgão não se manifestou sobre onde aconteceu o cumprimento dos mandados, se foi em empresas ou estabelecimentos da cidade.

