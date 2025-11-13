Menu
UEMS Nov25
Polícia

PF volta à carga contra tráfico e prende dois em ação em Corumbá e Campo Grande

Operação Ruptura tenta minar a entrada e circulação de drogas em Mato Grosso do Sul

13 novembro 2025 - 12h35
Operação acontece em Corumbá e Campo GrandeOperação acontece em Corumbá e Campo Grande   (Divulgação/PF)

Duas pessoas foram presas durante a operação Ruptura, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, dia 13, visando combater o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul.

A ação policial acontece em Corumbá e Campo Grande, onde são cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão.

Conforme a Polícia Federal, a investigação teve início a partir da prisão em flagrante de um caminhoneiro que transportava 180 kg de cocaína. 

Com o aprofundamento, foram identificados outros suspeitos, incluindo um operador financeiro e outro responsável pelo armazenamento do entorpecente.

O material apreendido será periciado para identificar outros envolvidos. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

