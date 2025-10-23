PF volta a fazer operação contra exploração ilegal de terras da União em MS

A Polícia Federal voltou a realizar operação contra exploração ilegal de terras da União em Mato Grosso do Sul, além de combater os crimes de incêndio que estão sendo investigados desde o ano passado.
Denominada 'Freeloader', a operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Corumbá e outros dois no Paraná, não sendo especificado as cidades visitadas pelos agentes federais.
A operação objetiva o combate aos crimes de incêndio, exploração ilegal de terras da União, decorrentes de incêndios ocorridos em 2024, que revelaram que área de queimada em uma fazenda é alvo reiterado de manejo de fogo. A investigação apurou também que essa fazenda é, na realidade, bem da União. Houve compra e venda fraudulenta desse imóvel com a utilização de documentos falsos.
A Polícia Federal obteve, então, junto ao Poder Judiciário, o bloqueio de contas bancárias dos investigados no valor de quase R$ 2 milhões, valor esse referente à compra ilegal da Fazenda e às centenas cabeças de gado que ocupam irregularmente o bem público federal.
A Justiça Federal de Corumbá decretou o embargo da área, permitindo o acesso dos ocupantes tão somente para manutenção dos semoventes, vedadas quaisquer outras atividades econômicas no local, através da ampliação, destruição ou qualquer alteração substancial da infraestrutura.