PGR participa de agenda estratégica na fronteira de MS para discutir segurança e conflitos agrários

O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet, o Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Carlos Vinícius Alves Ribeiro, e o Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Romão Ávila Milhan Junior, estiveram em agenda no interior de Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (26), para avaliar a vulnerabilidade da chamada fronteira seca com o Paraguai, em uma ação voltada ao mapeamento do avanço do crime organizado e dos conflitos agrários na região.

A visita técnica começou com uma recepção estratégica das equipes da Assessoria Militar do MPMS (Asmil), do Batalhão de Choque e da Força Tática do 4º BPM. Especialistas do Choque apresentaram uma explanação detalhada sobre a escalada da violência envolvendo o conflito indígena, com foco nos confrontos registrados em Amambai e Antônio João.

Ainda pela manhã, a comitiva realizou um sobrevoo tático de helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) em direção a Coronel Sapucaia, onde foi possível observar a porosidade da fronteira e os desafios logísticos enfrentados pelas forças de segurança em uma região em que a divisão entre Brasil e Paraguai, muitas vezes, é marcada por apenas uma rua.

Na chegada a Coronel Sapucaia, os integrantes da comitiva foram recebidos por tropas de elite do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Durante a visita, discutiu-se o impacto das organizações criminosas transnacionais e foram visitadas áreas próximas à residência de figuras conhecidas no histórico do tráfico local, como o chamado “Barão de Escurra”.

Outro ponto debatido foi a extinção do Programa Protetor, iniciativa que mantinha coordenações regionais permanentes acompanhando operações nas fronteiras brasileiras, e a transferência da unidade do Ministério Público Federal (MPF) de Ponta Porã para Dourados, realizada em 2020. O PGR se comprometeu a levar as demandas levantadas ao Ministro da Justiça.

Participaram ainda da comitiva diversas forças de segurança e inteligência: Batalhão de Choque, Bope, DOF, 4º BPM, Polícia Militar Rural e Ambiental, Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, 3ª Cia de Amambai, GISP (Agepen) e o Centro de Inteligência do MPMS.

