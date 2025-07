'Pica-pau' é preso com moto furtada em terreno no Coronel Antonino

Indivíduo, de 34 anos, conhecido como 'Pica Pau do Imperial', foi preso em flagrante pelo crime de receptação ao ser visto com uma motocicleta com registro de furto, em um terreno no Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, policiais da Força Tática realizavam patrulhamento quando avistaram uma residência sem o muro da frente e vários veículos.

Alguns foram checados e não foi encontrada de irregular. Porém, ao checar uma Honda Titan, de cor verde, foi localizado um registro de furto, em um boletim de ocorrência registrado no dia 9 de abril deste ano.

No local, o morador foi chamado e apareceu dizendo que trabalha com mecânica de carro e moto, e alegou que havia comprado a Titan há 10 meses, sem qualquer documentação, por um valor de R$ 1,6 mil.

A motocicleta estava sem a parte de cima do motor. Diante da situação, 'Pica Pau' foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

O caso foi registrado como receptação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também