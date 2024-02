Acidente entre picape e caminhão termina com morte de motorista na BR-262

Uma colisão no km-200 da BR-262, entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara ocorrida no sábado (3), resultou na morte de Ivan de Jesus Bastos de 55 anos.

Conforme o site Ribas Ordinário, a vítima estava na picape, que teve sua parte frontal destruída na colisão com um caminhão F-4000. Uma segunda pessoa ficou gravemente ferida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Após a colisão o caminhão se chocou com um morro de terra.

A causa do acidente que pode ter sido uma ultrapassagem indevida, está sendo apurada pela perícia.

