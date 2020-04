Picape capota, homem morre e duas ficam feridas na BR-267

Priscilla Porangaba, com informações do Maracaju Speed

Leandro Sanches Duarte, de 33 anos, morreu e duas mulheres ficaram feridas após a picape Saveiro branca que ele conduzia capotar na noite desse domingo (19) em Maracaju.



Segundo informações do Mracaju Speed, Duas mulheres que estavam no veículo foram socorridas para o hospital da cidade. O acidente ocorreu perto do terminal rodoviário da cidade, no acesso à BR-267, sentido Guia Lopes da Laguna.

A velocidade máxima no local é de 40 quilômetros por hora, mas a polícia acredita que o condutor corria muito, por isso não conseguiu fazer o contorno, perdeu o controle da direção e a Saveiro capotou.



Leandro foi arremessado e atingido pelo próprio veículo durante a capotagem, garrafas e latas de cerveja que estavam dentro do carro ficaram espalhadas ao lado da picape.



Ainda de acordo com o site, até às 23h20 as duas mulheres que estavam no carro com Leandro não tinham sido identificadas. Elas foram socorridas conscientes e orientadas.





