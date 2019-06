Pilar de concreto cai e mata criança deitada em rede

Uma menina, de quatro anos, morreu na tarde de domingo (23), após um pilar de concreto que sustentava a rede em que ela estava ter quebrado e caído sobre a cabeça. O fato ocorreu em uma chácara na região do Córrego Ribeirão, na zona rural de Coxim.

De acordo com o site Coxim Agora, a menina estava deitada na rede junto com a mãe quando foi atingida pelo poste. Os pais da criança acionaram o Corpo de Bombeiros que realizaram os primeiros socorros, mas, ela não apresentava mais sinais vitais, mesmo assim foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde foi constatado o óbito.

A princípio a criança sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Coxim, e liberado posteriormente para sepultamento.

