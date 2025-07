Pilotando sem capacete, motociclista morre ao bater moto em caminhão parado na fronteira

O motociclista Rodrigo Iván Martínez Pereira, de 30 anos, morreu ao bater na traseira de um caminhão parado durante a manhã de quarta-feira (23), no Bairro Yvype, localizado em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, o rapaz seguia de moto pela rodovia PY05, em alta velocidade e sem capacete. Em determinado momento do trecho, acabou colidindo contra o caminhão, que estava parado no acostamento da pista.

O condutor do veículo, de 48 anos, passou pelo teste do bafômetro, tendo resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. Ainda assim, segundo o site ABC Color, ele foi detido e levado para a delegacia da cidade.

Para o site, o comissário Carlos Gómez, chefe da Subdelegacia n°9 do bairro Yvype, apontou a alta velocidade e a fala de proteção como fatores para a morte de Rodrigo.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

