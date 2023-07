Piloto de MS e mais dois são encontrados mortos após avião desaparecer no PR

O avião monomotor que sumiu do radar na altura da Serra do Mar, área de Mata Atlântica no Paraná, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (7), próximo ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar, no litoral do Paraná, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com o G1, o governador do Paraná, Ratinho Junior, confirmou que as três pessoas que estavam no avião foram encontradas mortas.

O avião sumiu na segunda-feira (3). Ele decolou de Umuarama, no noroeste do estado, às 7h50 e deveria pousar perto de 10h30 em Paranaguá, mas não mandou mais sinal cerca de 10 minutos antes do horário previsto para o pouso.

Estavam na aeronave Heitor Guilherme Genowei Junior, 42 anos, Felipe Furquim, 35 anos, ambos servidores da Casa Civil do Governo do Paraná e o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos, ele era natural de Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul.

