Piloto morre após avião agrícola cair em fazenda

O piloto Geovani Gazal, de 26 anos, morreu depois de ficar preso às ferragens de avião agrícola. A aeronave que ele conduzia caiu durante a terça-feira (9), uma fazenda localizada em Ipiranga do Norte, a 455 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Conforme as informações do g1, o avião era da vítima, que tinha uma empresa de pulverização. O Corpo de Bombeiros informou que duas equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência, que contou com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil.

Depois de chegar ao local do acidente, os militares chegaram a tentar socorrer a vítima ainda com vida. Porém, quando foi removido dos destroços, Geovani estava sem sinais vitais.

Ele estava sozinho na aeronave quando a queda aconteceu. Geovani deixa a esposa e dois filhos.

A área, onde o avião caiu, foi isolado para que as equipes da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) pudessem trabalhar. As causas do acidente serão investigadas.

