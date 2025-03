Piloto que morreu apÃ³s queda de aviÃ£o em MS tinha 40 anos

Foi identificado como Paulo Roberto Crispim, de 40 anos, o piloto que morreu após um avião agrícola de pequeno porte cair em uma área de cana-de-açúcar de uma fazenda, na zona rural do município de Nova Andradina, durante a manhã desta terça-feira (11).

Conforme o site Jornal da Nova, a vítima era da cidade de Dourados. Ele estava sozinho na aeronave quando acabou perdendo o controle e caindo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local o rapaz já estava sem sinais vitais. O corpo dele foi retirado das ferragens pelos bombeiros e levado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade.

No local, estão o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Militar e a Polícia Científica que realiza a perícia. Uma equipe do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) saiu de Campo Grande para o local do acidente.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também deve ser acionado sobre o acidente.

