'Pingo', foragido da Justiça, morre em confronto com o Garras em Corguinho

'Pingo', indivíduo foragido da Justiça, morreu em confronto envolvendo policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) na manhã desta sexta-feira (1°), em Corguinho - a 80 quilômetros de Campo Grande.

Informações preliminares apuradas pela reportagem, apontam que o indivíduo estava se escondendo em um hotel da cidade, mas antes disso, ele teria rompido a tornozeleira que ele utilizava.

Um mandado de prisão havia sido expedido pelo Poder Judiciário e o Garras deu cumprimento a ele nas primeiras horas da manhã, contudo, o suspeito reagiu à abordagem e chegou a entrar em confronto com os policiais, mas acabou atingido e morrendo.

O JD1 Notícias entrou em contato com o delegado responsável pela ação e aguarda mais detalhes sobre a operação, quais passagens o indivíduo possuía e o tipo de armamento que ele portava no momento do confronto.

