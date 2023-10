Pintor morre ao ser eletrocutado durante o trabalho na fronteira

Gabino Yegros Lezcano, de 30 anos, morreu ao ser eletrocutado durante a manhã desta sexta-feira (20), enquanto trabalhava no Paraguai, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme os sites locais, a vítima era pintor e estava exercendo sua profissão, quando a escada de metal que usava encostou na fiação elétrica. A descarga acabou matando Gabino ainda no local.

Equipes do socorro chegaram a ser acionadas, mas apenas puderam constatar a morte do trabalhador. O caso está sendo apurado pela Polícia Nacional.

