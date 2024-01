Pintor morre eletrocutado, amigo tenta ajudar e fica em estado grave

Um pintor, que não teve o nome divulgado, morreu após sofrer um choque elétrico na tarde desta quarta-feira (10) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

Conforme as informações do site NSC Total, além da vítima, uma pessoa também ficou ferida durante o acidente. O Corpo de Bombeiros da cidade informou que ele estava trabalhando na de um telhado quando sofreu um choque elétrico.

Quando os militares e os médicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram ao local, encontraram a vítima com queimaduras pelo corpo e em parada cardiorrespiratória.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Um outro homem, que trabalhava no local, também ficou ferido. Segundo os bombeiros, ele foi encontrado com queimaduras de primeiro e segundo grau no braço esquerdo. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital.

