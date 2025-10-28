Pintor que invadiu casa e abusou de mulher é encontrado pela polícia em Nova Andradina

Homem, de 30 anos, acusado de invadir uma residência e estuprar uma mulher, de 39 anos, no dia 20 de outubro, foi preso durante ação da Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

As buscas pelo suspeito começaram logo depois que a vítima registrou a ocorrência e durante as investigações, a polícia chegou ao homem, que trabalhava como pintor no Jardim Universitário.

Segundo o site Jornal da Nova, o acusado foi encaminhado para a delegacia, onde confessou o crime polícia irá coletar material genético dele para confrontar com o coletado da vítima.

A delegada responsável pelo caso deverá pedir a prisão do suspeito no decorrer da investigação.

O caso - Ao entrar na residência, o suspeito passou a ameaçar a mulher de morte e usando a faca, conseguiu render a vítima e cometer o abuso sexual.

Segundo o site Jornal da Nova, antes de sair do imóvel, o estuprador teria dito para a mulher não relatar os fatos para a polícia, pois caso isso acontecesse, retornaria para matá-la.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também