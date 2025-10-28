Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Pintor que invadiu casa e abusou de mulher é encontrado pela polícia em Nova Andradina

Levado para a delegacia, ele confessou que cometeu o crime e delegada deve pedir a prisão do suspeito

28 outubro 2025 - 08h10Luiz Vinicius     atualizado em 28/10/2025 às 09h30
Caso foi parar na delegacia da mulher em Nova AndradinaCaso foi parar na delegacia da mulher em Nova Andradina   (Jornal da Nova)

Homem, de 30 anos, acusado de invadir uma residência e estuprar uma mulher, de 39 anos, no dia 20 de outubro, foi preso durante ação da Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

As buscas pelo suspeito começaram logo depois que a vítima registrou a ocorrência e durante as investigações, a polícia chegou ao homem, que trabalhava como pintor no Jardim Universitário.

Segundo o site Jornal da Nova, o acusado foi encaminhado para a delegacia, onde confessou o crime polícia irá coletar material genético dele para confrontar com o coletado da vítima.

A delegada responsável pelo caso deverá pedir a prisão do suspeito no decorrer da investigação.

O caso - Ao entrar na residência, o suspeito passou a ameaçar a mulher de morte e usando a faca, conseguiu render a vítima e cometer o abuso sexual.

Segundo o site Jornal da Nova, antes de sair do imóvel, o estuprador teria dito para a mulher não relatar os fatos para a polícia, pois caso isso acontecesse, retornaria para matá-la.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia divulgou o cartaz do suspeito
Polícia
Polícia divulga cartaz de homem que tentou matar desafeto em distrito de Ponta Porã
Indivíduo foi encaminhado para a Deam
Polícia
Procurado por estupro de vulnerável, jovem de 21 anos é preso em Campo Grande
Policiais -
Polícia
Polícia não pode abordar motorista apenas porque veículo está mal conservado, diz STJ
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Polícia
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coxim
Polícia
Homem não aceita fim de namoro e tenta matar adolescente de 15 anos em Coxim
Delegacia de Ladário
Polícia
Homem é preso por esfaquear a esposa grávida em Ladário
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado no rosto pela esposa e socorrido de helicóptero em fazenda do Pantanal
Ilustrativa
Polícia
Dado como morto, bebê 'acorda' no velório e chora dentro do caixão
Hospital Militar de Área de Campo Grande -
Polícia
AGORA: Soldado do Exército morre ao ser baleado no pescoço em Campo Grande

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai