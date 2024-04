Piscineiro tem convulsão, cai em piscina e morre afogado

O piscineiro Cicero Andre da Luz Machado, de 42 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (22), após passar mal e cair dentro da piscina de uma residência no bairro Vila do Polonês, em Campo Grande, cujo realizava limpeza.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha um histórico de convulsões, e na tarde de hoje teve um episódio enquanto realizava um serviço e acabou caindo dentro da piscina que limpava.

Foi somente após cerca de 15 minutos dentro da água que os donos do imóvel notaram que Cicero estava desacordado dentro da piscina. Os moradores da residência chegaram a aplicar massagem cardíaca até a chegada dos Bombeiros, que tentaram ressuscitar a vítima, porém, ele não resistiu e foi constatado óbito ainda no local.

O pai da vítima, Alfridiz Ribeiro da Silva, de 62 anos, informou que o filho já havia passado mal certa vez quando andava de moto, mas fez exames e estava bem.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil (DP) como morte a esclarecer.

