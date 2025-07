Pistoleiro atira 15 vezes contra oficina em Dourados; ninguém foi atingido

Uma oficina mecânica de caminhões foi alvo de 15 disparos durante a madrugada desta terça-feira (22), na avenida Travessão do Castelo, cruzamento com a rua Irmão Jaime Biazus, no bairro Vival Castelo, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, dois homens estavam no estabelecimento fazendo o reparo de um caminhão baú, quando um carro branco passou e efetuou vários disparos.

Apesar do alvo, ninguém ficou ferido durante os tiros. A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que acabou sendo registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

