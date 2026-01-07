Pistoleiro invade marcenaria e atira contra funcionário no São Jorge da Lagoa

Funcionário de uma marcenaria, de 46 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo no começo da noite desta terça-feira, dia 6, após um pistoleiro invadir o estabelecimento e efetuar os tiros. O caso aconteceu na rua Cachoeira do Campo, no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

A vítima, no entanto, acredita que possa ter sido confundido com o patrão ou ate com o irmão dele, devido a compleição física. Ele alegou que o dono está viajando para Santa Catarina.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem estava no estabelecimento quando ouviu um barulho e ao verificar, notou que o atirador havia entrado e iniciado os disparos de arma de fogo.

O funcionário tentou se esconder, mas acabou atingindo por um dos tiros, que acertou o peito. O suspeito fugiu com a ajuda de um comparsa que o aguardava em uma motocicleta.

Ele foi socorrido e encaminhado primeiramente ao CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, e depois transferido para a Santa Casa devido ao estado grave.

Ele disse a Polícia Militar que não possui nenhuma desavença, muito menos inimigos, e por isso acredita que possa ter sido confundido. Essa versão foi retificada pela esposa, que o acompanhou até a unidade hospitalar.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e fizeram os trabalhos de praxe. Imagens de câmera de segurança podem ajudar na investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também