Pistoleiro mata homem com tiro no peito na fronteira

Cepriano Benites, de 56 anos, foi executado com um tiro no peito enquanto estava em frente a sua casa, localizada no bairro San Juan, em Ypehú, fronteira com Paranhos. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (16).

Conforme as informações do site Ponta Porã News, Cepriano estava do lado de fora de casa quando o atirador passou de moto, abordou o homem e logo depois efetuou o disparo.

Apesar de ferida no peito, a vítima foi socorrida pelos parentes até o hospital de Paranhos, mas não resistiu ao ferimento, morrendo momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Para a polícia, os familiares contaram que o motivo do assassinato de Cepriano seria vingança, pois o autor seria tio de uma pessoa que ele matou no passado. O caso está sendo investigado pelas equipes de polícia local.

