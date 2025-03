Pistoleiro mata irmÃ£os a tiros na fronteira

Os irmãos William Meneses, de 23 anos, e Fernando Meneses, de 31 anos, foram assassinados durante a noite de quarta-feira (12), na Colônia Maria Auxiliadora, zona rural de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações divulgadas pelo site Última Hora, as vítimas foram atingidas por vários disparos enquanto estavam na região. Eles foram socorridos pelo CBVP (Corpo de Bombeiros Voluntário do Paraguai) e encaminhados ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Porém, apesar dos esforços médicos, eles não resistiram e acabaram falecendo ainda no caminho para a unidade de saúde.

Ainda conforme o Última Hora, a Polícia Nacional já está no local e coletando informações para apurar a autoria e motivação do duplo homicídio. Até o momento, não há detalhes sobre o que teria levado ao assassinato dos irmãos, e o caso segue sendo investigado.

