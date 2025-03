Pistoleiros dispararam ao menos 11 vezes contra 'Diabolin' no Dom Antônio

O tom de cautela foi adotado pela Polícia Civil neste primeiro momento na morte de Thiago Leite Neves, de 37 anos, o 'Diabolin', morto a tiros no final da tarde desta segunda-feira (10), no Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. A única afirmação é que foram 11 tiros contra o traficante.

A informação foi colhida pelo JD1 Notícias no local do homicídio. Porém, a polícia novamente adotou a cautela ao frisar quantos disparos atingiram o corpo da vítima. Somente a perícia vai poder confirmar.

Outro ponto importante é que o delegado Clealdon Alves de Assis, plantonista da Cepol, é que ainda é precoce dizer quem seriam os suspeitos ou qual seria a motivação para o crime. A única afirmação do delegado é que o traficante já tinha passagens pela polícia.

A investigação deve ficar a caráter da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa), já que não há uma autoria definida. Após a identificação dos suspeitos, a investigação passará a ser da delegacia de área, que ficará para a 4° Delegacia de Polícia Civil.

O caso - Diabolin e a esposa estariam na frente da residência, quando dois indivíduos em uma motocicleta passaram atirando. Thiago não resistiu e morreu ainda no local dos fatos, antes da chegada do socorro.

O sobrinho falou que o tio era uma boa pessoa, apesar de estar envolvido diretamente no tráfico de drogas, alegando que ele ajudava as pessoas do bairro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também