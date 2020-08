Pistoleiros invadem casa e executam um homem dormindo

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Valdir Dantas da Rocha, 37 anos, foi executado com 9 disparos de arma calibre 9mm na madrugada deste domingo (2) depois que dois homens invadiram a residência da vítima, localizada na rua Eduardo Martins Vidotti, bairro Vale do Sol em Rio Brilhante.

Segundo o Dourados News,Valdir dormia em um colchão na sala da casa.

De acordo com a esposa de Valdir, ela estava no quarto da casa com as duas filhas dela, uma de 3 anos, filha de Valdir e outra de 10 e o marido dormia em um colchão na sala, quando os suspeitos bateram na porta da cozinha, porém antes que ela abrisse eles arrombaram e foram em um primeiro momento no quarto e apontado a arma para cabeça da criança de 3 anos perguntaram “cade ele, cade ele”.

Na sequencia, segundo a mulher, um dos suspeitos percebeu que a vítima estava no colchão na sala e avisou o suspeito armado. Segundo o site, o atirador então passou a efetuar os tiros contra Valdir. Ele foi atingido com pelo menos 9 tiros nas costas, pé direto, penas, braço, nadegas pescoço e torax.

