Pistoleiros que mataram pai e filho no Universitário se envolveram em acidente na fuga

Os dois pistoleiros que assassinaram a tiros Aparecido Donizete Martins, de 63 anos, e Naique Matheus Sotareli Martins, de 28 anos, na noite desta quarta-feira (25), se envolveram em um acidente durante a fuga.

Segundo apuração da reportagem do JD1 Notícias, a Polícia Militar recebeu uma ligação na central de operações sobre a informação de que dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta, teria causado um acidente na rua Filomena Segundo Nascimento.

Ainda conforme a informação disponibilizada, os dois indivíduos na moto estavam de casaco preto e capacete, características semelhantes as que aparecem nas imagens da câmera de segurança que flagraram a execução.

Com o impacto do acidente, os pistoleiros caíram no chão e uma das armas também, porém, eles recolheram a arma, montaram na moto e continuaram com a fuga na direção para a Avenida Gury Marques.

Em relação a cena do crime, a Polícia Civil e a Polícia Científica encontraram pelo menos oito cápsulas de pistola e um projétil de revólver. Os tiros atingiram basicamente a cabeça e o tórax de Aparecido e Naique.

A Polícia Militar e o GOI (Grupo de Operações e Investigações) estão em diligências para tentar encontrar os suspeitos.

Deixe seu Comentário

Leia Também