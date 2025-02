Pitbull abandonado ataca pessoas e é morto ao avançar contra PMs no Universitário

Abandonado em uma residência, um pitbull atacou pelo menos duas pessoas na noite deste domingo (23) e foi morto após tentar avançar contra a equipe de policiais que atendiam a ocorrência, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que um homem embriagado acabou recebendo várias mordidas na mão, enquanto uma mulher, de 50 anos, também sofreu cortes na mão.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e conduziu o homem para a Santa Casa em razão dos ferimentos provocados pelo ataque do cachorro. A mulher, por outro lado, preferiu não ser levada, nem para uma unidade de saúde, nem para a delegacia - neste, indo em data posterior.

Ao tentar controlar o animal, o pitbull se mostrava agressivo e agitado, avançando nas pessoas e nas equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Diante da situação, os policiais precisaram intervir num primeiro momento, mas sem sucesso, e por isso, foi necessário usar a arma de fogo para cessar os ataques.

Testemunhas disseram que o tutor abandonou o animal e mudou de residência. O antigo dono do cachorro se responsabiliou pelo destino do corpo do animal.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e maus-tratos.

