Pitbull ataca e mata cachorro em Dourados

Um caso de agressão a animais chamou a atenção de moradores do bairro Vival dos Ipês, em Dourados, na noite de quinta-feira (30).

Segundo boletim de ocorrência, registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), um morador encontrou seu cachorro morto arrastado para um terreno lateral, enquanto outro animal, da raça pitbull caramelo, estava solto e desnutrido nas proximidades.

O morador contou que ao chegar em casa se deparou com um cachorro desconhecido em frente ao portão. Durante a tentativa de afugentar o animal, percebeu marcas de sangue na grade e a ausência de um dos seus próprios cães. Ao procurar encontrou o corpo do animal já sem vida.

Imagens de câmeras de segurança mostram o cachorro pitbull se aproximando do portão, enquanto os cães da residência latem, e o animal menor sendo puxado. Vizinhos informaram que o cachorro é visto frequentemente nas redondezas, próximo a uma igreja em construção.

O morador acionou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que tentou localizar o pitbull caramelo, mas não teve sucesso.

A ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e será investigado.

