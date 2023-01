Pitbull e labrador invadem casa, matam dois animais e são mortos a tiros na Capital

Dois animais, um da raça Pitbull e outro da raça Labrador, foram mortos a tiros na manhã deste domingo (8) no Jardim Santa Emília em Campo Grande. Eles invadiram a casa de uma família e atacaram os animais de estimação, deixando dois animais mortos - um gato e um cachorro - e um em estado gravíssimo, sendo encaminhado para uma clínica veterinária.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para tratar de uma invasão de cachorros e ataques ferozes contra animais de pequeno porte. Chegando no local, os militares constataram a ocorrência com a ajuda de escada colocada no muro do lado de fora da casa.

Tanto o Pitbull, como o Labrador, estavam extremamente raivosos e atacavam os animais a todo tempo. Sabendo do perigo, foi pedido reforço por parte dos militares, que uma segunda equipe chegou ao local e conjunto entraram na casa em que estavam os cachorros.

Rapidamente os animais avançaram contra os policiais, que precisaram efetuar alguns disparos para conter o ataque dos animais, que estavam ferozes.

Ainda segundo o registro policial, uma mulher, de 56 anos, relatou para os policiais que o cachorro seria da propriedade de um inquilino seu. Que após ele sair para trabalhar, os cachorros ficaram na residência, mas quando a mulher saiu do local, os animais aproveitaram para fugir.

Ela conta que ficou procurando por mais ou menos 30 minutos, quando soube do ataque e procurou o local. A dona da residência invadida contou estar com a filha e outras quatro pessoas, sendo duas crianças.

A proprietária da casa de onde os cachorros fugiram providenciou atendimento médico para o cão bastante machucado. O cão da raça pitbull e o labrador, mortos a tiros, foram encaminhados para o CCZ (Centro de Controle de Zoonose) para o correto descarte.

A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram pelo local. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

