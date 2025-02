Pitbull é morto a pauladas após pular muro de casa e atacar mulher no Jardim Pênfigo

Um cachorro da raça pitbull foi morto a pauladas após pular o muro de uma casa e atacar a moradora, de 23 anos. O caso ocorreu na tarde dessa sexta-feira (14), no Jardim Pênfigo, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado por omissão de cautela, um homem, de 57 anos, relatou que o animal pulou o muro e atacou a esposa e o cachorro da família. Tentando se defender, o marido usou de um pedaço de madeira e passou a dar golpes na cabeça do animal, que estava descontrolado. O animal acabou morrendo.

Conforme ainda o registro policial, o mesmo cachorro já havia mordido outra pessoa na rua e atacado outro cão, sempre com comportamento agressivo.

As informações são de que a dona do pitbull não estava em casa no momento do ataque, e foi informada do ocorrido por telefone. O pitbull foi recolhido e levado para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

JD1 Notícias

