Pitbull é morto pelo dono após atacar ele e a esposa

Sarah Chaves, com informações do JP News

Saiba Mais Polícia Vídeo - Idosa é atacada por Pitbull e irmão de dono do cão nega socorro

O proprietário de um cachorro da raça Pitbull abateu o cão a facadas no domingo (19), após o animal atacar ele e a esposa no bairro Bela Vista em Três Lagoas.

De acordo com o site JP News, o dono do Pitbull e a esposa estavam com o animal há um ano desde que ele era filhote, e que estavam com uma criança em casa quando o cachorro tentou atacar a esposa que correu e se trancou dentro da residência.

Depois do primeiro ataque, o homem relata que tentou acorrentar o animal, mas também foi atacado, então utilizou uma faca para se proteger do ataque, e mesmo com o cão já acorrentado em uma árvore ele desferiu outro golpe, e matando o cachorro.

Por matar o cão já acorrentado, o homem irá responder por praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar, animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos.

