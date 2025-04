Pitbull é resgatado em situação crítica após maus-tratos do dono no Jardim Canguru

Rapaz, de 26 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (2), no Jardim Canguru, após deixar o pitbull em situação crítica em decorrência de maus-tratos. O animal apresentava extrema magreza e vivia em local insalubre e preso a uma corda.

Segundo detalhes divulgados pela Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar estava realizando diligências pela região, quando visualizou o animal em situação de maus-tratos dentro da residência.

Na explicação dos policiais, o pitbull estava amarrado por uma corda, apresentava extrema magreza, a água disponível estava visivelmente insalubre, não tinha comida disponível e o local estava tomado por lixo e sujeira.

O tutor foi localizado e quando questionado sobre a situação do animal, alegou que não tinha condições financeiras de cuidar do cachorro, que supostamente estaria com doença do carrapato.

Encaminhado para a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), o rapaz foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, qualificado por se tratar de cão.

A polícia entendeu que a falta de condições financeiras não é justificativa para deixar o animal em sofrimento, ainda mais considerando todas as circunstâncias vistas na residência, que demonstram a omissão, por parte do tutor, quanto às necessidades básicas para seu bem-estar.

