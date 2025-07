Pitbull escapa, invade casa e ataca cachorro no Noroeste

Uma mulher, de 50 anos, foi levada para a delegacia após seu cachorro, da raça pitbull, escapar, invadir a casa de uma vizinha e atacar o cãozinho dela. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (15), na Rua Acuri, localizada no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, de 22 anos. Ao chegar no endereço indicado, foram informados que o cão havia invadido a casa dela, atacado seu cachorro e quebrado alguns pratos e copos durante a confusão.

No chão os policiais viram marcas de patas com sangue. A moradora contou ainda que após o ataque, um rapaz apareceu dizendo ser tutor do animal e o levou embora, apontando a casa onde ele mora.

Em diligências no imóvel, os militares foram recebidos por um adolescente que chegou a dizer ser dono do cachorro, porém, ele acabou confessando que estava apenas passando o dia na casa da tia e não era tutor do pitbull.

A mulher, de 50 anos, foi então chamada para ir até a casa, onde chegou acompanhada da filha. A jovem alegou ser advogada e argumentou que a condução da sua genitora para a delegacia era ilegal, uma vez que ela não enxergava omissão de cautela de animal.

Ainda assim, ambas acabaram sendo levadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, os detalhes do caso foram registrados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também