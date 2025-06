Pitbull invade casa e ataca poodle em distrito de Dourados

Um pitbull conseguiu invadir uma casa e atacar um poodle no distrito de Panambi, em Dourados, na segunda-feira (17).

Segundo boletim de ocorrência, o cão de grande porte entrou no quintal da residência e atacou o poodle da moradora, de 66 anos. Com a ajuda de um vizinho, ela conseguiu separar os animais e evitar uma tragédia maior. O poodle sofreu ferimentos, mas foi salvo a tempo.

A PM foi acionada e, ao chegar no local, constatou que o pitbull apresentava sinais evidentes de maus-tratos. O animal estava muito magro, com ferimentos pelo corpo e sem identificação.

Diante da situação, os policiais solicitaram o apoio do SSZ (Serviço de Saúde Zoonoses), que fez o resgate do animal. O tutor do pitbull ainda não foi identificado, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.

