Pitbull invade quintal e ataca jovem e dona diz que "não pode fazer nada"

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após ser mordida por um cachorro da raça pitbull que invadiu o quintal de sua casa em Bodoquena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da jovem atacada explicou que estava em sua residência juntamente com a filha quando foram surpreendidas pelo cachorro.

O cão, ainda de acordo com o registro policial, passou a morder a jovem que ficou com lesões nas pernas e nos braços. A dona do pitbull foi chamada e conseguiu retirar o animal de cima da vítima.

Conforme o Diário Corumbaense, a dona do cachorro levou a jovem até o hospital, mas disse que não poderia fazer nada, pois tudo não passava de ‘instinto animal’. A comunicante destaca que o mesmo pitbull já teria feito outros ataques.

Deixe seu Comentário

Leia Também