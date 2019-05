Pitbull solto na rua, mata poodle e donos se desesperam

Saiba Mais Geral Pitbulls atacam e matam dono de 55 anos

Na tarde de quarta-feira (15), um cachorro da raça pitbull que perambulava pela rua Irmãos Spinelli, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas, atacou e matou um cachorrinho da raça poodle. Os donos do bichinho tentaram separar os dois a chineladas, mas não conseguiram.



De acordo com o site JPnews, era por volta das 18h30 quando o casal abriu a garagem da residência para manobrar o carro da família, e o animalzinho de estimação saiu em direção a rua e encontrou o outro cão que rapidamente efetuou o ataque.



Os donos do poodle chutaram e deram chineladas no pitbull na tentativa de separar os animais, mas o animal só soltou o outro depois de mata-lo a mordidas. O cão fugiu após o ataque.



Ninguém sabe sobre a identidade do proprietário do pitbull e os donos do animal morto querem providências. Chocados e cientes de que o animal não tem culpa da situação, o casal procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e registrou um boletim de ocorrência, como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

