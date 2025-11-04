Menu
Polícia

Pitbulls soltos no Oscar Salazar matam cachorros e dono é levado para delegacia

Os mesmos animais deixaram duas pessoas feridas durante a manhã desta terça na região

04 novembro 2025 - 15h24Brenda Assis
Pitbull matou a cadelaPitbull matou a cadela   (Divulgação/PCMS)

Três cães da raça pitbull foram flagrados soltos na manhã desta terça-feira (4) na Rua Professor José de Souza, no bairro Oscar Salazar Moura da Cruz, em Campo Grande. Os animais atacaram outros cães, matando um deles e causando pânico entre moradores e pedestres.

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada por meio de denúncia informando que três cães estariam soltos na via, sendo agressivos e atacando outros animais. No local, os policiais encontraram um cão morto, com ferimentos na cabeça e no pescoço, em frente a uma residência.

O tutor dos pitbulls foi localizado em frente à casa e detalhou que não estava presente no momento em que os animais fugiram. Ele disse ainda que já havia sido encaminhado à delegacia no mesmo dia por fato semelhante, também relacionado aos mesmos cães.

Testemunhas contaram que os cães costumavam ficar soltos com frequência e que já haviam causado medo entre os moradores. Um dos vizinhos relatou ter presenciado o ataque e disse que caso houvesse crianças próximas, o episódio poderia ter terminado de forma ainda mais grave. Outro morador tentou intervir para cessar o ataque, mas não conseguiu conter os animais, que acabaram matando o cão atacado.

Quando a Polícia Militar chegou, os três pitbulls já haviam sido recolhidos para dentro da residência pelo responsável e estavam sob os cuidados da família.

O tutor foi novamente conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais, conforme prevê a Lei de Contravenções Penais.

