Piu-Piu: Tarado Ã© preso apÃ³s exibir o pÃªnis para passageiros da linha 071 na Capital

Um homem de 48 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde de ontem (29), depois de mostrar o órgão genital para passageiros em um coletivo no Terminal General Osório, em Campo grande.

Conforme registrado na Depac Cepol, um agente da Guarda Civil Metropolitana (GCM), contou que foi acionado por um funcionário, por volta das 16h, informando que o autor estava dentro do coletivo da linha 071, mostrando suas partes íntimas para quem não queria ver, causando constrangimento aos usuários.

O guarda foi verificar a denúncia e se deparou com o autor com o ‘pênis de fora’ e pediu para que ele descesse do ônibus. Alterado, o homem teria xingado o agente de “filho da p@ta e desgraçad0”, e resistiu à abordagem, sendo necessária sua imobilização.

Na delegacia, o homem apresentava visível estado de embriaguez e afirmou não se lembrar de nada. O caso foi registrado como ato obsceno, desacato e desobediência.

