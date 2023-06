Plano de sequestrador envolvia agressões contra a mãe e ficar de vez com os filhos

A intenção do idealizador do sequestro da ex-companheira e dos filhos, era ficar com as crianças e machucar a mulher, uma vez que eles estavam em uma disputa judicial pela guarda dos menores. O cárcere privado terminou com seis pessoas presas entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira (22), em Campo Grande.

Depois de ser preso, o autor, de 36 anos, não chegou a dar declarações sobre o caso, ficando em silêncio durante o depoimento inicial. A situação foi explicada pela delegada Rafaela Lobato, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) na manhã de hoje (22).

O plano em questão envolvia o sequestro da mãe e das crianças, fazendo com que elas permanecessem em definitivo com o pai e o irmão, de 14 anos. “O objetivo era que todas as crianças ficassem com o pai e não com a mãe. Por isso ocorreu esse sequestro”, disse.

Todo o plano foi arquitetado pelo pai das crianças com apoio do filho e contou com a presença de membros de facções, pois tanto o pai, quanto eles, se conheciam de outras situações.

As crianças, de 5 e 8 anos, chegaram a ficar na casa da avó paterna até a manhã desta quinta-feira, quando foram resgatadas pelas equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Ao ser sequestrada, a vítima foi mantida em uma residência que estava funcionando como uma espécie de cativeiro, no bairro Nova Campo Grande, próximo de onde ela e os dois filhos foram capturados.

Deixe seu Comentário

Leia Também