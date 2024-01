PM aposentado atira em ladrão após ter chácara furtada em Campo Grande

Um jovem, de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na perna depois de furtar uma chácara na BR-163, em Campo Grande. O autor do disparo e vítima do furto seria um policial militar aposentado.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o baleado é bastante conhecido na região por cometer furtos nas chácaras e causar bastante problema.

Nas primeiras horas da manhã de hoje, o policial teria acusado o rapaz de furtar seus pertences. Os dois acabaram brigando e durante a discussão o homem atirou na perna do rapaz.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sendo encaminhado para a Santa Casa. Ao ver a cena e toda confusão, a esposa do rapaz passou mal e precisou ser atendida pelos socorristas.

Depois do tiro, o policial fugiu do local, não sendo localizado até o momento. As equipes da Polícia Militar, que atenderam a ocorrência, estão fazendo diligências pela região, para tentar encontrar o homem.

Deixe seu Comentário

Leia Também