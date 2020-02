PM apreende 600 pacotes de cigarro contrabandeados

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Policiais Militares apreenderam um veículo suspeito carregado com cigarros e pneus contrabandeados na tarde de domingo (2), na rodovia MS-487, em Naviraí.

De imediato, uma equipe deslocou ao endereço indicado e durante o patrulhamento visualizou um VW/Voyage estacionado com o capô aberto. A guarnição fez uma busca no veículo e constatou a mercadoria, possivelmente oriundos do Paraguai, que, após a contagem totalizou 600 pacotes de cigarro e 10 pneus.

Diante dos fatos, a mercadoria e o veiculo foram apreendidos pela guarnição da Polícia Militar.

Deixe seu Comentário

Leia Também