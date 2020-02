PM apreende armamento pesado durante sobrevoo na capital

Saiba Mais Polícia Traficante que fazia entrega de crack de bicicleta é preso

A Polícia Militar apreendeu na noite de sexta-feira (31), um fuzil, granada e várias munições, na região do bairro Paulo Coelho Machado. Ação com uso de helicóptero aconteceu quando a equipe seguia para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo as informações do boletim, uma das equipes policiais que atuava na Operação Bairro Seguro do 10º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica. No caminho, os militares avistaram o suspeito na região do Paulo Coelho Machado.

O homem atravessava uma trilha e levava uma mochila na frente do corpo. Ele também portava um objeto coberto com uma lona preta, em formato de uma arma longa. Os policiais tentaram fazer abordagem e o homem fez menção de alertar outras pessoas sobre a presença dos militares. Além disso, o suspeito teria feito gesto de sacar a arma de fogo e a equipe revidou com disparos.

As equipes do Choque, Grupamento Especializado Com Apoio de Motos (Gecam), além do helicóptero com equipe do Grupo de Policiamento Aéreo (GPA), também foram acionadas. O homem acabou abandonando o material e fugiu pela mata.

Foram encontrados um fuzil, aproximadamente 100 munições, dois carregadores, a granada tipo rojão e munição própria para lançar. Máscaras e outros objetos que possivelmente seriam utilizados em roubos também foram apreendidos.

Foi feito bloqueio na região de mata naquelas proximidades, mas o suspeito não foi encontrado.

A polícia fez buscas pelo suspeitos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), mas ninguém foi encontrado ferido por arma de fogo. O caso foi registrado na Depac Cepol como porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

