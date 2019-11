PM atira e mata médico desarmado durante abordagem

Sarah Chaves, com informações do G1

Durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (28), o médico endócrinologista, Luiz Augusto Rodrigues, 45 anos, levou um tiro na cabeça, mesmo estando desarmado, durante a ação da PM, no Distrito Federal.

De acordo com os bombeiros, que atenderam a ocorrência, o endocrinologista levou um tiro na cabeça. O militar que atirou usava uma carabina calibre 5.56. O Corpo de Bombeiros constatou a morte do médico no local.

Segundo o relato da corporação militar, a equipe teria visto dois homens em atitude suspeita, em frente ao Teatro dos Bancários, na Asa Sul, perto de uma caminhonete. Ao realizarem a abordagem, um dos homens teria apontado uma arma. Um soldado reagiu e fez o disparo que acertou o médico, diz a PM.

Por meio de nota, a corporação disse que "lamenta profundamente o desfecho da ocorrência e informa que vai instaurar, ainda hoje (quinta), um Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias".

O homem que estava com o médico também é policial militar, porém reformado. Ele portava um revólver calibre 38.O soldado, que teria disparado contra o endocrinologista, se apresentou na 1ª DP e, por isso, não foi preso em flagrante.

A 1ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal investiga o caso.

Leia a nota da PM:

"Segundo informações preliminares, por volta de 0h15, policiais militares que patrulhavam a região suspeitaram de dois homens que estavam próximos de um veículo na comercial da 314/315 da Asa Sul e ao realizarem a abordagem, um dos suspeitos teria sacado uma arma de fogo, um revólver calibre 38 e apontado em direção à equipe de serviço. Diante do cenário, os policiais informaram que tiveram que reagir em legítima defesa efetuando dois disparos, sendo que um deles teria atingido um dos homens. Imediatamente, os policiais acionaram o socorro do Corpo de Bombeiros Militar que confirmou o óbito no local do fato.A ocorrência foi registrada na 1º DP. A Polícia Militar lamenta profundamente o desfecho da ocorrência e informa que vai instaurar, ainda hoje, um Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias do fato."

Deixe seu Comentário

Leia Também