Polícia

PM atirou contra grupo em ocorrência de perturbação e manobras perigosas em Paranhos

Além disso, eles estariam ingerindo bebida alcoólica e houve resistência à ação policial, segundo a instituição

07 janeiro 2026 - 13h39Luiz Vinicius
Jovem foi atingido por bala de borrachaJovem foi atingido por bala de borracha   (WhatsApp/JD1 Notícias)

A Polícia Militar explicou ao JD1 Notícias que a ocorrência envolvendo um tiro de bala de borracha, aconteceu em razão do atendimento a ligação feita no 190, no qual relatava uma perturbação do sossego alheio por um grupo de motociclistas.

O fato aconteceu na noite desta terça-feira, dia 6, em Paranhos - a 461 quilômetros de Campo Grande, onde ainda, segundo a PM, os motociclistas estavam realizando manobras perigosas e ingerindo bebida alcoólica.

Segundo a nota divulgada, durante a abordagem, o grupo de motociclistas e jovens estavam em superioridade numérica, havendo resistência verbal e física à ação policial, "o que motivou o escalonamento do uso de força para conter a ameaça, com o disparo de elastômero".

Ainda conforme o texto enviado para a reportagem, parte do grupo fugiu, e um dos que foram abordados foi conduzido à delegacia, tendo um veículo sido apreendido por estar em condição irregular.

Um dos jovens ficou ferido na região do abdômen em razão do disparo. Veja o vídeo encaminhado para a reportagem:

 

