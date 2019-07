PM confunde mulher com bandido e a mata com tiro no coração

Priscilla Porangaba, com informações do O Vigilante

Uma mulher de 29 anos foi morta pelo próprio marido, um policial militar, com um tiro no coração em Capela de Santana, interior do Rio Grande do Sul.

O crime aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, o companheiro de Thaiane de Oliveira, que não teve identidade revelada, teria a confundido com um assaltante, pois o quadro de energia da casa estava desativado e ela estava andando com uma lanterna.

Após perceber o que tinha feito, o marido de Thaiane acionou a polícia.

A arma utilizada por ele foi apreendida e ele foi encaminhado ao hospital em estado de choque. Apesar das investigações preliminares indicarem um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, a casa será periciada e a relação do casal investigada com amigos e familiares.



O município de Capela de Santana, onde Thaiane trabalhava com agente de saúde, decretou luto oficial de três dias. "A funcionária Thaiane era uma pessoa muito querida por todos, muito educada e simpática, e deixará saudades para todos nós", disse nota.



